Специалисты подвели метеоитоги октября

Октябрь этого года в столице оказался достаточно прохладным. Фото: pixabay.com

В Киеве второй месяц осени оказался холоднее климатической нормы.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Нынешний октябрь в столице оказался прохладным и сухим. Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 0,2 градуса", - говорится в сообщении.

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Самым теплым днем ​​было 21 октября. Максимальная температура тогда достигла +18,8°C. Самым холодным - 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4°C.

"На проспекте Науки выпало лишь два миллиметра осадков - четыре процента климатической нормы. В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений", - добавили в сообщении.

В понедельник, 1 ноября, в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Ветер будет юго-восточным, в западных областях порывистым. В Киевской области и в столице 1 ноября без осадков, 2 ноября утром и днем ​​небольшой дождь, от +8°C до +13°C.