Спасти Марусю: волонтеры ищут дом для собаки умершего АТОвца

В Киеве волонтеры ищут новый дом для собаки Маруси. Ее хозяином был АТОвец. Он умер. А его родственники выгнали Марусю из квартиры. Жители ее подкармливали, но это было не регулярно. Она очень скучала по прежнему хозяину.

Три месяца она жила, где придется. Вечером ее впускали в подъезд, а днем ​​она пыталась подкормиться, как сможет, рассказывают в Facebook-сообществе "Помощь животным".

Фото: facebook.com/dopomoga.tvarynam

"У Маруси, или как ее еще называли, Мария Ивановна, судьба невеселая. У нее был хозяин. Он воевал в Донецкой области, там ее маленькую вынес под бомбежкой и оставил себе. Маму Маруси разорвало миной", - рассказывают историю бедняги волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На холоде кот умирает за 4 часа" - как помочь животным

Хозяин Маруси был дважды ранен, контужен и 2 года назад вернулся домой. И Маруся приехала с ним. Затем в его квартире поселились родственники, а Марусю выгнали. Затем ее взял к себе один человек, но собака быстро стала бременем и он вернул ее обратно.

"Так и скитается по белу свету. Маруся замечательное существо. Она умная, преданная, со спокойным и терпеливым характером. Она ласковая и красивая. В выгулу приучена, стерилизована, имеет необходимые прививки. Возраст около 2-х лет. Временно находится на очень короткой передержке", - отмечают волонтеры, добавляя, что ищут для нее хорошего и ответственного хозяина.

Контакт для желающих подарить Маруси дом: 0984208220 Люся.

Боец шахты "Бутовка" Александр Косик передал своей девушке Анне Кайзер на мирную территорию подарок - трех диких лисят из зоны АТО. Осиротевших животных нашел и принес на позицию местный пес.