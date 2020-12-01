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вторник, 01 декабря 2020 15:24

Спасли котенка, который несколько дней провел в замурованном подвале под костями животных
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В доме на Оболонском просп. в Киеве достали котенок, который не смог самостоятельно выбраться из подвала. Его голос звучал с труднодоступной части подвала по кирпичной перегородкой несколько дней.

В субботу, 28 ноября, жители вызвали команду спасения животных, сообщили в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"После демонтажа перегородки, проведенного ручным инструментом, оказалось, что котенок находится в узкой, глубокой щели, заваленной чьими-то костями. Вероятно, в этой щели уже погибали раньше другие животные, которые не смогли выбраться оттуда самостоятельно", - отметили спасатели.

Котенок также находилось под завалом из мусора. Для спасения животного пришлось сначала расчищать завал, а потом доставать пострадавшего с помощью телескопического захвата.

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"От длительного пребывания в узкой, холодной щели котенок находилось в тяжелом состоянии и требовало экстренной госпитализации - температура ниже 36, истощение, переохлаждение. Состояние стабильно тяжелое", - добавили спасатели.

В Киеве на ул. Сеченова спасли котенка, которого смыло в унитаз. Шансов выжить у него практически не было.

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