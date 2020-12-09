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среда, 09 декабря 2020 16:09

Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных

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Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
В Киеве из-под льда спасли 40 черепах. Фото: скриншот с видео

На столичном Виноградаре с Синего озера достали 40 черепах. Для их спасения пришлось несколько часов вырезать лед электропилой, к которой животные примерзли панцирями.

Большое количество амфибий сквозь лед заметили местные жители и вызвали команду спасения животных, сообщили в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

"После консультаций с зоологами стало понятно, что это поведение черепахам не свойственна. Они должны находиться в спячке на дне водоема. По какой причине они оказались у берега, не зарыты в ил, и начали частично вмерзать в лед точно неизвестно", - говорится в сообщении.

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По словам спасателей, Синее озеро на Виноградаре сейчас обмелело, глубина его местами упала ниже критических отметок. Вероятно, из-за малой глубины водоема черепахи не смогли зарыться в ил и упасть в спячку.

Всех спасенных черепах - 35 болотных и 5 красноухих - госпитализировали в клинику Exovet, где им оказали первую помощь. В одного из животных в носу был взломан рыболовный крючок, рассказала ветеринарный врач Людмила Харченко.

Больных черепах оставят на лечении, а для остальных амфибий ищут дом среди неравнодушных жителей.

В харьковском приюте для животных пес Тофик спас более 30 собачьих жизней. 4 года назад его привезли с тяжелыми ожогами, а теперь он сам отдает хвостатым пациентам часть собственной крови.

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