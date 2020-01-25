Создали розовое такси специально для женщин и детей

24 канал В Киеве создали такси для женщин

Уже несколько недель по улицам столицы курсируют розовые авто. Новая служба такси называется Pink Taxi Kyiv и рассчитана исключительно для женщин и детей, за рулем - женщины.

Во всех автомобилях есть детские кресла, а еще служба предоставляет услуги автоняня - водитель может отвезти ребенка в школу или на кружок, пишет 24 канал.

В компании заверили, что пользоваться такой службой безопасно, потому что все водители оформлены официально. Пока таких авто по Киеву курсирует только четыре, вскоре парк будет насчитывать десять машин.

С такой концепцией в Великобритании в 2006 году создали службу такси, сейчас они работают в 18 странах. Юрист новой службы рассказал, что компания Украинские и никак не связана с иностранной.

Писательница и общественная активистка Анастасия Мельниченко четыре года назад запустила кампанию # ЯНеБоюсьСказаты, которая подняла проблему сексуального насилия над женщинами в Украине.

"Я думаю, немногие мужчины могут рассказать о том, что они, например, были изнасилованы таксистом, а у женщин, к сожалению, этих историй хватает, поэтому действительно есть такой спрос. Если мужчин настолько волнует гендерное равенство, то наверное надо после протестов против этого розового такси идти протестовать против барбершопов, которые исключительно для мужчин", - говорит Анастасия Мельниченко.

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В прошлом году в Киеве и Одессе таксисты изнасиловали своих пассажирок. Именно через такие трагедии и существует спрос на такси с женщинами-водителями. В новой службе поездки расписаны уже на несколько дней вперед.

В Киеве суд приговорил к 8 годам заключения 29-летнего водителя такси. Он изнасиловал двух женщин, устраивал грабежи и кражи.