Создали розовое такси специально для женщин и детей

 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 837
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 540
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2277
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3006
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5617
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1215
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3915
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
3
4
5
6
5
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком
В Киеве зарезали мужчину
В Киеве зарезали мужчину
Огненное ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто
Огненное ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
В Киеве потоп - вода била фонтаном
В Киеве потоп - вода била фонтаном
Видео
Все видео
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нетрезвая девушка на Porsсhe протаранила 6 автомобилей
Нетрезвая девушка на Porsсhe протаранила 6 автомобилей
В Киеве образовали живую цепь единства
В Киеве образовали живую цепь единства
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1449
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1791
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3024
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 378
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 10:51

Создали розовое такси специально для женщин и детей

  Комментировать
Создали розовое такси специально для женщин и детей
24 канал В Киеве создали такси для женщин

Уже несколько недель по улицам столицы курсируют розовые авто. Новая служба такси называется Pink Taxi Kyiv и рассчитана исключительно для женщин и детей, за рулем - женщины.

Во всех автомобилях есть детские кресла, а еще служба предоставляет услуги автоняня - водитель может отвезти ребенка в школу или на кружок, пишет 24 канал.

В компании заверили, что пользоваться такой службой безопасно, потому что все водители оформлены официально. Пока таких авто по Киеву курсирует только четыре, вскоре парк будет насчитывать десять машин.

С такой концепцией в Великобритании в 2006 году создали службу такси, сейчас они работают в 18 странах. Юрист новой службы рассказал, что компания Украинские и никак не связана с иностранной.

Писательница и общественная активистка Анастасия Мельниченко четыре года назад запустила кампанию # ЯНеБоюсьСказаты, которая подняла проблему сексуального насилия над женщинами в Украине.

"Я думаю, немногие мужчины могут рассказать о том, что они, например, были изнасилованы таксистом, а у женщин, к сожалению, этих историй хватает, поэтому действительно есть такой спрос. Если мужчин настолько волнует гендерное равенство, то наверное надо после протестов против этого розового такси идти протестовать против барбершопов, которые исключительно для мужчин", - говорит Анастасия Мельниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаеве таксист стрелял в пассажира

В прошлом году в Киеве и Одессе таксисты изнасиловали своих пассажирок. Именно через такие трагедии и существует спрос на такси с женщинами-водителями. В новой службе поездки расписаны уже на несколько дней вперед.

В Киеве суд приговорил к 8 годам заключения 29-летнего водителя такси.

Он изнасиловал двух женщин, устраивал грабежи и кражи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали розовое такси специально для женщин и детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Бриллиант раскололи на 106 кусков

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 35532
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 25498
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 1 Просмотров: 9684
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 8127
&quot;Следователь прятал глаза&quot; - Порошенко в давке вышел с допроса
"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса Просмотров: 7587
Новости Киева
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком
3
 Просмотров: 504
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 6957
В Киеве закрывали пять центральных станций метро
В Киеве закрывали пять центральных станций метро Просмотров: 414
В Киеве планируют застроить жильем 10 промзон
В Киеве планируют застроить жильем 10 промзон Просмотров: 504
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 8127
Больше всего комментируют
6
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
3
Сожгли офис партии Шария
3
Сепаратистка Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
Голосов: 5813
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua