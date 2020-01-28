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вторник, 28 января 2020 18:47

Создали онлайн-карту аварийных ремонтных работ

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Создали онлайн-карту аварийных ремонтных работ
Места ремонтных работ в Киеве будут обозначать на карте. Фото: bigkiev.com.ua

С сегодняшнего дня киевляне могут на онлайн-карте посмотреть количество аварийных разрытий в городе и следить за ходом ремонта.

На карте обозначены зеленым цветом уже закрыты разрытия, а красным - те, где продолжаются работы, сообщает Департамент городского благоустройства Киевской городской госадминистрации.

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По каждому разрытию есть описание аварии и работ, которые выполняют.

Власти Киева наладят систему видеонаблюдения по городу, а также будут анализировать автомобили на дорогах с помощью искусственного интеллекта.

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