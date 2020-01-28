Создали онлайн-карту аварийных ремонтных работ

С сегодняшнего дня киевляне могут на онлайн-карте посмотреть количество аварийных разрытий в городе и следить за ходом ремонта.
На карте обозначены зеленым цветом уже закрыты разрытия, а красным - те, где продолжаются работы, сообщает Департамент городского благоустройства Киевской городской госадминистрации.
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По каждому разрытию есть описание аварии и работ, которые выполняют.
Власти Киева наладят систему видеонаблюдения по городу, а также будут анализировать автомобили на дорогах с помощью искусственного интеллекта.
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