Создали карту пунктов вакцинации в Киеве

Власти требуют, чтобы вакцину давали только представителям целевой группы. Фото: Reuters

Создали электронную карту пунктов вакцинации от коронавируса в Киеве.

"На карту нанесены пункты вакцинации, в которых прививают от Covid-19. Это места, где можно прививаться. Но при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", - сказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает КГГА.

Воспользоваться картой можно по ссылке.

В столице также усилили контроль, чтобы вакцину использовали только для целевых групп.

Гинзбург подписала письмо к главам райгосадминистраций с напоминанием, что сейчас проводится вакцинация лиц старше 65 лет, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство анонсировало ослабление карантина в областях

Происходят случаи вакцинации лиц, не входящих в приоритетные группы. Власти считают это недопустимым.

Вспышка коронавируса пошла на спад, потому что у украинцев начал формироваться коллективный иммунитет. Некоторое время официальные цифры еще будут пугать, но медики уже чувствуют облегчение, рассказал инфекционист киевской больницы №4 Евгений Дубровский.