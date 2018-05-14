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понедельник, 14 мая 2018 19:33

"Совковая показуха важнее": киевляне возмущены решением перекрыть Крещатик
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Столичный Крещатик перекроют с 12 до 30 мая. Там будут монтировать фан-зону к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая.

Об этом 10 мая сообщил заместитель киевского городского головы Алексей Резников, написали Depo.ua.

На этих выходных от ул. Богдана Хмельницкого до майдана Независимости коммунальщики уже установили металлические заграждения. Уже готов каркас будущей сцены.

Автор: depo.ua
  На этих выходных от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости коммунальщики уже установили металлические заграждения. Уже готов каркас будущей сцены
На этих выходных от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости коммунальщики уже установили металлические заграждения. Уже готов каркас будущей сцены

Автор: depo.ua
  На этих выходных от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости коммунальщики уже установили металлические заграждения. Уже готов каркас будущей сцены
На этих выходных от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости коммунальщики уже установили металлические заграждения. Уже готов каркас будущей сцены

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"Улица Крещатик от Богдана Хмельницкого до майдана Независимости с сегодняшнего дня до 30 мая будет круглосуточно перекрыта. Уже установили ограждения, на этом месте возведут фан-городок на 20 тысяч болельщиков к финалу Лиги чемпионов. Сменили дорожные знаки, на перекрестке Крещатик-Богдана Хмельницкого разрешен разворот", - сообщил командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский в Facebook.

Автор: Evhen Zborowski. Facebook
  Скриншот с поста Евгения Зборовского. Facebook
Скриншот с поста Евгения Зборовского. Facebook

Фан-городок заработает 24 мая, в день финала женской Лиги чемпионов.

Столичные автомобилисты в соцсетях возмущены таким решением, ведь теперь Крещатик придется объезжать.

"Вот не понимаю этой показухи от власти - перекрывать главную улицу города за две недели до дня матча. А почему не за месяц, чтобы наверняка уже было? Ну покажите мне, где в Европе подобным занимаются? Да нет, нам же совковая показуха важнее" , - написал журналист Константин Андриюк в Facebook.

Автор: depo.ua
  Фан-городок заработает 24 мая, в день финала женской Лиги чемпионов
Фан-городок заработает 24 мая, в день финала женской Лиги чемпионов

Кроме того, киевляне успели заметить изменение дорожных знаков на перекрестке Крещатик-Богдана Хмельницкого. Несколько часов на перекрестке рядом со знаком, который позволял разворот, висел старый, который его запрещал. Затем неправильный знак заклеили черной пленкой.

Автор: depo.ua
  Несколько часов на перекрестке рядом со знаком, который позволял разворот, висел старый, который его запрещал. Затем неправильный знак заклеили черной пленкой
Несколько часов на перекрестке рядом со знаком, который позволял разворот, висел старый, который его запрещал. Затем неправильный знак заклеили черной пленкой

Автор: depo.ua
  Несколько часов на перекрестке рядом со знаком, который позволял разворот, висел старый, который его запрещал. Затем неправильный знак заклеили черной пленкой
Несколько часов на перекрестке рядом со знаком, который позволял разворот, висел старый, который его запрещал. Затем неправильный знак заклеили черной пленкой

Водители опасаются, что в пробках придется стоять, пока футбольный праздник не закончится.

"Задолбали. Опять пробки из-за толпы идиотов, которым нравится смотреть как 22 миллионеры гоняют мяч", - пожаловался киевлянин Антон Есипенко под постом командира патрульной полиции в Facebook.

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В 11 утра в понедельник центр Киева сковали 8-балльные пробки. По данным Google.Пробки, после полудня их уровень снизился до 7-6 баллов, однако ситуация еще долго оставалась сложной.

Автор: Google.Затори
  Пробки в центе Киева утром 14 мая
Пробки в центе Киева утром 14 мая

Объехать Крещатик можно по ул. Михайловской. Однако киевляне жаловались, что со стороны Золотых ворот недобросовестные водители любят парковать машины в правой полосе, чем усложняют движение.

"Надеюсь, в полиции подумают о том, что надо убрать с Михайловской машины, которые паркуются на правой полосе движения. Я уже несколько раз в этом году попадал в сильную пробку от Гаванского моста, потому что полиция перекрывала Крещатик, но забывала при этом убрать припаркованные на Михайловской машины", - написал Тарас Мищенко под постом полицейского в Facebook.

Подобная ситуация была в столице во время Евро-2012. Тогда фан-зона тоже размещалась на Крещатике, и в течение месяца центр был скован масштабными пробками.

Осенью вступает в действие закон, предусматривающий новые штрафы за неуплату парковки. Документ также легализует фото и видеофиксацию нарушений ПДД. За некоторые правонарушения водителям грозят только штрафы, а за некоторые предусмотрена уголовная ответственность.

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