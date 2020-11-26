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четверг, 26 ноября 2020 10:57

Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных

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По состоянию на 26 ноября инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 1399 человек. Вчера недуг диагностировали у 980 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 64 019.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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"В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21 942 жители Киева. Умер 31 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1227 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет
- 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет
- 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 250, в Святошинському- 202, в Соломенском районе - 179 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 15 331. Из них детей - 659, медработников - 606. По состоянию на утро 26 ноября имеем 677 189 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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26
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