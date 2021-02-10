Советуют одевать респираторы и закрыть окна - Киев в рейтинге городов с наиболее грязным воздухом

Специалисты определили, что индекс загрязненности воздуха Киева - 126 при норме 50. Фото: pixabay

10 февраля в столице Украины зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязнения воздуха.

В 10:00 Киев оказался на 14 месте в рейтинге, сообщает портал Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в реальном времени.

На первом месте из самым грязным воздухом есть город Лахор в Пакистане.

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Специалисты определили, что индекс загрязненности воздуха Киева - 126 при норме 50. Его характеризуют как "нездоровый для чувствительных групп населения". При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.

В ночь на 10 февраля из столицы вывезли более 3 тыс. т снега. Дороги и тротуары убирали 441 единица спецтехники и 251 работник в составе 40 бригад по ручной уборки Теперь количество снеготехники возросло до 472, а коммунальщиков до более 500.