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среда, 10 февраля 2021 11:03

Более 3 тыс. т снега вывезли за ночь из Киева
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В ночь на 10 февраля из столицы вывезли более 3 тыс. т снега. Дороги и тротуары убирали 441 единица спецтехники и 251 работник в составе 40 бригад по ручной уборки

Теперь количество снеготехники возросло до 472, а коммунальщиков до более 500, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

Фото: Киевавтодор

"Около 1:00 начался новый снегопад. Все, что было расчищено, быстро начало заметать. Чистим дороги и тротуары повторно", - говорится в сообщении.

Также работали мобильные снегоплавильные комплексы.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 3-й день подряд. 10 февраля снегопад в столице усилился. В связи с этим общественный транспорт курсирует без соблюдения графика и с существенными задержками.

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Дата
10
февраля

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