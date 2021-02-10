Более 3 тыс. т снега вывезли за ночь из Киева

В ночь на 10 февраля из столицы вывезли более 3 тыс. т снега. Дороги и тротуары убирали 441 единица спецтехники и 251 работник в составе 40 бригад по ручной уборки

Теперь количество снеготехники возросло до 472, а коммунальщиков до более 500, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

Фото: Киевавтодор

"Около 1:00 начался новый снегопад. Все, что было расчищено, быстро начало заметать. Чистим дороги и тротуары повторно", - говорится в сообщении.

Также работали мобильные снегоплавильные комплексы.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 3-й день подряд. 10 февраля снегопад в столице усилился. В связи с этим общественный транспорт курсирует без соблюдения графика и с существенными задержками.