Сотня пенсионеров в Киеве повлекла транспортный коллапс

В столице на ул. Маршала Гречко на Сырце транспорт застыл в пробках. В соцсетях водители призывают друг друга объезжать проблемный район, написал "5 канал".

Пешеходный переход на улице перекрыли около ста протестующих пожилого возраста. Собираются уже второй день подряд. Исключений не делали даже для общественного транспорта. Освободить путь согласились около 17:00.

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Автор: КиевVласть Пешеходный переход на улице перекрыли около ста протестующих пожилого возраста. Собираются уже второй день подряд

По объяснениям активистов, такова реакция на вырубку фруктовых деревьев, принадлежащих агрокомбинату "Пуща-Водица". 27 мая там вырубили все плодовые деревья, которые приносили 3 тыс. т яблок в год. Протестующие - это бывшие работники агрокомбината, которых незаконно уволили.

Автор: 5 канал Пешеходный переход на улице перекрыли около ста протестующих пожилого возраста. Собираются уже второй день подряд

На месте, где раньше выращивали яблоки, теперь началось строительство. Там собираются возводить многоэтажки, отметили митингующие.

По словам председателя инициативной группы, после завершения акции протеста в полиции приняли соответствующее заявление, и многоэтажку пока строить не будут.

Активисты обещают блокировать и большие столичные дороги, если заявление отложат.

Главу харьковской пророссийской организации "Трудовая Харьковщина" Павла Тищенко облили кефиром.