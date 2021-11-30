27-28 ноября в Богуславе состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию среди юниоров и юниорок. В течение двух дней спортсмены из Киева и Киевской области, Одессы, Харькова, Умани и Белой Церкви разыграли 35 комплектов наград среди 101 участника от 5 до 16 лет.

Среди самых молодых участников призовые места заняли Ефросинья Ставнийчук (Киев), София Назаренко (Киев), Эмилия Дробот (Киев) и Филипп Соляник (Киев).

Среди кандидатов в мастера спорта лучшими были киевляне Кирилл Киричко и Алина Андриевская.

Открытый кубок проходил на арене "Ледограй", построенной в 2014 году при поддержке государственных лотерей "М.Л.С.". На арене тренируется более 450 детей всех возрастов, которые уже стали призерами и золотыми медалистами украинских и международных соревнований.