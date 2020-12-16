Сообщили, сколько жизней унес Covid-19 в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1170
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 315
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 639
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 306
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 675
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1359
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4545
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4788
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1737
Фото
Все фото
8
5
11
3
4
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
Кличко пошел в полицию после падения столбов на Шулявке
Кличко пошел в полицию после падения столбов на Шулявке
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план &quot;Перехват&quot;
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план "Перехват"
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Видео
Все видео
В Киеве водитель "под кайфом" погорел на нарушении ПДД
В Киеве водитель "под кайфом" погорел на нарушении ПДД
Митингующие планируют провести ночь на Майдане
Митингующие планируют провести ночь на Майдане
Показали момент падения столбов на Шулявском путепроводе
Показали момент падения столбов на Шулявском путепроводе
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
Центр Киева оточили силовики
Центр Киева оточили силовики
Интервью
1/5
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 81
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 3582
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 639
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 981
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 1305
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
среда, 16 декабря 2020 12:41

Сообщили, сколько жизней унес Covid-19 в Киеве

  Комментировать

По состоянию на 16 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1858 человек. Вчера недуг диагностировали у 1559 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 95 160.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Заболели также 70 медиков
Заболели также 70 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы. Умер 21 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1631 киевлянин", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года;
- 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;
- 71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 593, Днепровском - 260 и в Соломенском районе - 161 случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпидемия в Украине приближается к пику - Голубовская

По словам мэра, столица первая по уровню тестирование на коронавирус в Украине, с показателем более 320 тестов на 100 тыс. населения.

"С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител сделали более 91,5 тысяч тестов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 622 новых больных коронавирусом. Из них детей - 501, медработников - 579. По состоянию на утро 16 декабря имеем 919 704 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили, сколько жизней унес Covid-19 в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Британские депутаты инициировали расследование преступления против украинцев

Казаки подняли восстание

Украинцы объединились против Кучмы

От землетрясения погибли более 200 тыс. человек

Казнь президентской семьи транслировали по телевидению

Два самолета столкнулись в небе над Нью-Йорком

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 46082
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19954
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 17972
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 16065
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым Просмотров: 11826
Новости Киева
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
8
 Просмотров: 198
В Национальной службе здоровья Украины ищут взрывчатку
В Национальной службе здоровья Украины ищут взрывчатку Просмотров: 27
В Киеве водитель "под кайфом" погорел на нарушении ПДД
В Киеве водитель "под кайфом" погорел на нарушении ПДД
 Просмотров: 189
Протесты ФОПов на Майдане продолжаются. Участники ждут подмогу
Протесты ФОПов на Майдане продолжаются. Участники ждут подмогу 1 Просмотров: 900
Экспертизы нет, а от квартир надо отказаться: на Позняках разбирают разрушенный взрывом дом
Экспертизы нет, а от квартир надо отказаться: на Позняках разбирают разрушенный взрывом дом Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
4
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
На Кубани преостановили украинизацию
1
Оккупационные власти продали винзавод "Массандра" за $73 млн
1
Сколько украинцам будет стоить накрыть стол на Новый год
Голосов: 6481
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть