Сообщили, сколько жизней унес Covid-19 в Киеве

По состоянию на 16 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1858 человек. Вчера недуг диагностировали у 1559 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 95 160.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 70 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы. Умер 21 человек. Всего жертвами Covid-19 стали 1631 киевлянин", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года;

- 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;

- 71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 593, Днепровском - 260 и в Соломенском районе - 161 случай.

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По словам мэра, столица первая по уровню тестирование на коронавирус в Украине, с показателем более 320 тестов на 100 тыс. населения.

"С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител сделали более 91,5 тысяч тестов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 622 новых больных коронавирусом. Из них детей - 501, медработников - 579. По состоянию на утро 16 декабря имеем 919 704 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.