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среда, 16 декабря 2020 08:30

От коронавируса за сутки умерли 264 украинца

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От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 919 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 622 новых больных коронавирусом. Из них детей - 501, медработников - 579.

Всего, по состоянию на утро 16 декабря, имеем 919 704 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 744 летальных. 264 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 535 417 пациентов, из них за последние сутки - 12 549, сообщает Минздрав.

Лидером по количеству заражений остается Киев. Там за сутки обнаружили 1858 новых больных. Далее идут Одесская - 861, Запорожская - 801, Киевская - 705, Львовская - 600 области.

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Ситуация в областях:

город Киев - 95 160 случаев;
Винницкая область - 20 093 случая;
Волынская область - 28 923 случая;
Днепропетровская область - 50 316 случаев;
Донецкая область - 30 466 случаев;
Житомирская область - 34 611 случаев;
Закарпатская область - 26 432 случая;
Запорожская область - 43 835 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
Киевская область - 50 040 случаев;
Кировоградская область - 7375 случаев;
Луганская область - 8166 случаев;
Львовская область - 54 833 случая;
Николаевская область - 24 749 случаев;
Одесская область - 59 974 случаи;
Полтавская область - 30 466 случаев;
Ровенская область - 36 974 случая;
Сумская область - 36 251 случай;
Тернопольская область - 31 581 случай;
Харьковская область - 63 178 случаев;
Херсонская область - 14 643 случая;
Хмельницкая область - 35 157 случаев;
Черкасская область - 32 803 случая;
Черновицкая область - 37 266 случаев;
Черниговская область - 25 330 случаев.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.

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Дата
16
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