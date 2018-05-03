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четверг, 03 мая 2018 18:31

Сообщили результаты анализа воды, которой отравились около 20 человек

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Сообщили результаты анализа воды, которой отравились около 20 человек
Из 15 проб, которые взяли для анализа, 3 пробы не соответствуют гигиеническим требованиям питьевой воды. Фото: Смотри.Инфо

Стали известны результаты обследования питьевой воды из села Софиевская Борщаговка, которой отравились около 20 человек. Больным поставили диагноз "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии".

Для обследования отобрали 20 образцов питьевой воды, среди которых 5 исследовали на вирусологические показатели, передает корреспондент Gazeta.ua со ссылкой на запрос из Киево-Святошинского отдела лабораторных исследований.

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"Согласно результатам исследований ни в одном из 5 образцов не обнаружили антигены ротавируса и вируса гепатита А. Однако из 15 проб, которые взяли для анализа, 3 пробы не соответствуют гигиеническим требованиям питьевой воды. По микробиологическим показателям в 2 пробах из села Софиевская Борщаговка по адресам ул. Соборная, 126 и ул. Кошевая, 122 наблюдается рост коли-форм (формирований колиформных бактерий - Gazeta.ua). По санитарно-химическим показателям в одной пробе по адресу ул. Южная, 7 наблюдается содержание железа, выше общего на 1,35 раза", - говорится в сообщении.

Исследования питьевой воды проводили специалисты из вирусологической лаборатории Киевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

С целью ликвидации вспышки инфекции среди населения Киево-Святошинского района проведут эпидемиологические расследования каждого случая заболевания, добавили в отделе лабораторных исследований.

Обследование питьевой воды продолжается.

В конце апреля в селе Софиевская Борщаговка Киевской области из-за некачественной воды отравились 19 человек, среди которых было 15 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Людей госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Киево-Святошинском районе. По результатам экспресс-теста, у 16 человек подтвердился диагноз "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии". Возможной причиной заболевания назвали постоянные перебои и отсутствие водоснабжения. Люди использовали некачественную воду для приготовления пищи

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