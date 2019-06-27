Сообщили о мошенничестве при ремонте Шулявского моста

Компании были оштрафованы на общую сумму 262 млн грн. ФОТО: Телеканал 24

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 2 компании, которые принимали участие в реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

Их оштрафовали за искажение результатов тендера, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Данные, которые стали основой для решения АМКУ, детективы НАБУ получили во время досудебного расследования возможных злоупотреблений при реконструкции Шулявского путепровода, в частности, речь идет о сведениях, указывающих на возможную связанность участников закупки - ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс", - говорится в сообщении.

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АМКУ, в свою очередь, провел собственное расследование, которым подтвердил эти факты и установил факт заговора при строительстве еще 2-х объектов: корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова и реконструкции гимназии №59 имени А. М. Бойченко в Голосеевском районе Киева.

Компании были оштрафованы на общую сумму 262 млн грн.

Для завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Десенку в столице нужно еще более 6 млрд грн.