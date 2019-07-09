Сообщили, когда метро будет работать дольше

В зависимости от потока пассажиров могут ограничить доступ к станций "Выставочный центр" и "Васильковская". ФОТО: "Наш Киев"

В ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 июля на 13 июля столичное метро будет работать на 1 час дольше.

Так последний поезд из центра города отправится в 01:15, передает КП "Киевский метрополитен".

Из выставочного центра последний вагон отбудет в 01: 05.

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В зависимости от потока пассажиров могут ограничить доступ к станций "Выставочный центр" и "Васильковская".

В киевском метрополитене открыли стеклянный офис полиции. Он расположен на станции "Лукьяновская".