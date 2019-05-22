Сообщение об отмене разрешения на строительство ЖК "Патриотика на озерах" - лишь манипуляция наших оппонентов - Горицкая

Пресс-секретарь АО АКБ "Аркада" Людмила Горицкая прокомментировала информацию об отмене судом разрешения на строительство ЖК "Патриотика на озерах"

Судебные споры вокруг строительства ЖК "Патриотика на озерах" продолжаются.

Так вчера в одном из изданий появилась информация о том, что суд отменил разрешение о строительстве застройщику.

Впрочем, эта информация оказалась ложной. В комментарии изданию пресс-секретарь АО АКБ "Аркада" Людмила Горицкая отметила:

"Суд своим решением отменил выданное разрешение на строительство подстанции, которая должна обеспечивать электроэнергией новый и прилегающие микрорайоны на левом берегу г. Киев. Все остальное искажения информации и манипуляции наших оппонентов".

Также, по словам Горицкой, решение будет обжаловано в Верховном Суде, поскольку его содержание не выдерживает никакой критики.

Следует отметить, что по данным Государственного земельного кадастра, Публичной кадастровой карты Украины, выданном застройщику органом КГГА градостроительные условия и ограничения охранные зоны на территории застройки действительно отсутствовали.

Ранее на комиссии ВРУ это подтвердил заместитель председателя КГГА Спасибко Александр. По его словам, указанная территория является территорией, предназначенной для застройки, а сам застройщик имеет все соответствующие документы. В то же время, по информации издания "Вести", 6 апелляционный суд своим решением о запрете строительства подстанции поставил под угрозу электроснабжение всего Левого берега.