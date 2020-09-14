Шокирующее количество общежитий не соблюдает карантинных запретов

Значительная часть столичных общежитий не соблюдает карантинный режим. Во время проверки выяснили, что 64% являются злостными нарушителями.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.





Автор: "Хмарочос" Проверку студенческих общежитий проводили с 31 августа по 4 сентября

"Важно наладить в общежитиях максимальные профилактические меры. Прежде всего, выявлять больных и контактных, обеспечить возможности для изоляции и самоизоляции, своевременно и в полном объеме проводить дезинфекцию помещений", - заявил Олег Рубан, руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.

Среди выявленных нарушений:

- отсутствует температурный скрининг персонала;

- нет запаса дезсредств;

- работают без средств индивидуальной защиты;

- не решили вопрос утилизации СИЗ;

- отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).



Отмечается, что именно студенческие общежития являются триггерами повышения заболеваемости в столице. Это связано со сложностью соблюдать там дистанцию. Также молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых симптомов, но инфекцию могут распространять.

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По состоянию на 14 сентября число больных коронавирусом увеличилось на 168. Это на 142 случая меньше, чем за прошлые сутки. Такое количество инфицированных медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты.