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пятница, 09 апреля 2021 19:15

Собака 9 часов умирал в муках после издевательств
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В городе Буча Киевской области нелюдь застрелил бездомного собаку.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото: МВД

"В отделение Бучанского управления полиции обратился местный житель и сообщил, что возле его дома прохожий ружьем выстрелил в животное. Раненого собаку доставили в ветклинику, где ему оказали необходимую помощь. Однако, в муках, несмотря на 9 часов борьбы за его жизнь, животное умерло", - говорится в сообщении.

Живодера нашли. Им оказался 45-летний местный. Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли зарегистрированное оружие.

За содеянное фигуранту грозит ограничение свободы до 3 лет.

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В учебнике "Букварь" для 1 класса заметили задания, которые популяризуют издевательства над животными. Среди героев - обезьяны, которые устроили концерт, прыгающий в кольце щенок и другие.

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