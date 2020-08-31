"Со строительной мафией буду бороться огнем и мечом" - Ирина Верещук

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31 августа состоялся предвыборный съезд партии "Слуга народа", на котором кандидатом на должность мэра столицы выдвинули Ирину Верещук.

Во время выступления Ирина Верещук заявила, что не обещает чудеса, но обещает порядок во власти, честность и самоотверженный труд.

"Мы не обещаем чуда. Мы обещаем ежедневный труд. Не кучей шумных слов, а тихим ежедневным трудом любить Украину. Мы любим свое государство, верим в своего президента. Мы верим друг в друга", - заявила Ирина Верещук.

В комментарии журналистам Ирина Верещук пообещала, что в столице больше не будет господствовать строительная мафия и чиновники. Зато будет царить забота и опека о Киеве и его жителях.

"Со строительной мафией я буду бороться огнем и мечом", - говорит "слуга народа".

Ирина Верещук, которую поддерживает президент Зеленский, уверена, что если из мэрии убрать группы влияния и коррупционеров, то найдутся деньги на весомые социальные и инфраструктурные проекты для столицы и киевлян.

"У Кличко было 6 лет продемонстрировать свою эффективность, но он этого не сделал", - добавила кандидат на пост городского головы.