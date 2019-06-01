Сносят опоры Подольско-Воскресенского моста

Стало известно, на каком этапе находится строительство Подольско-Воскресенского моста. Информацию дали в коммунальном предприятии "Инженерный центр", пишет УНН.
"В бюджете Киева на 2019 на строительство Подольского мостового перехода запланировано финансирование в сумме 630 тысяч гривен. Сейчас на арочном мосту через Днепр начались работы по демонтажу временных опор и демонтажа рабочих проходов вспомогательных сооружений, продолжаются работы по сварке стыков арки, а также обзор и герметизация болтовых соединений", - говорится в сообщении.
Кроме того, началась подготовка к строительству заезда с улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний Вал на Подольский мостовой переход. Уже начали перенастраивать тепловые сети, водопровод, канализацию, электрические и телекоммуникационные сети. Выполняются строительные работы по установке ограждения строительной площадки.
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"Также продолжается строительство эстакады на Русановских садах от опоры №20 до опоры №26. Ведется бетонирование свай путепровода на участке от ул. Центральной Садовой к железной дороге. На эстакаде на Трухановом острове устраивают тротуар в прогоне 19-29В и устанавливают короба для коммуникаций. Проводится монтаж барьерного ограждения эстакады в урочище Горбачиха ", - говорят в ведомстве.
Столичный Подольско-Воскресенский мост хотят достроить к декабрю 2021 года. Общую стоимость оценили в 11,2 млрд грн.
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