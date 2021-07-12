Снос дома "Цветы Украины" приостановили

Местные жители заблокировали работу тяжелой техники. Фото: "Сохранить Цветы Украины"

Активисты смогли приостановить демонтаж здания "Цветы Украины" в Киеве.

Они заблокировали работу тяжелой техники, сообщается на странице общественного движения "Сохранить Цветы Украины" в Facebook.

"Сейчас статус такой. Работы по демонтажу временно остановлены, так как местные жители их блокируют. Учитывая опыт общения с застройщиком, мы понимаем, что как только разойдемся - работы начнут снова", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают присоединиться к дежурству у здания.

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"Есть информация о нескольких судебных исков, которые сейчас подаются против застройщика. Они имеют потенциал заблокировать демонтаж на постоянной основе, но только через несколько дней", - пояснили активисты.

"Цветы Украины" - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-1985 годах. Проект получил награду Союза архитекторов Украины как лучшие архитектурное произведение 1985 года. О реконструкции здания стало известно в начале июня этого года. Сейчас застройщик проводит подготовительные работы к строительству. Владелец здания - Rockwill Group. Заказчик реконструкции - ОАО "Цветы Украины". Стоимость проекта - $12 млн. Застройщик Алексей Пышный планирует реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотят сделать надстройку и стеклянное оформление. В заявлении ОАО "Цветы Украины" отметили, что концепт не предусматривает нарушения предельной высотности в 27 м.