Снимал украинских звезд: видео задержания фотографа, подозреваемого в развращении несовершеннолетних

Вчера, 25 ноября, в городе Вишневое Киевской области задержали укринского фотографа, которого подозревают в растлении несовершеннолетних девушек. Задержание произошло в его собственной фотостудии.

Видео задержания распространил в Facebook Андрей Небытов, начальник полиции Киевской области.

Автор: Андрей Небытов Задержание известного фотографа, которого подозревают в развращении несовершеннолетних

"Для нас преступления в отношении детей имеют особый статус, поэтому сделаем все необходимое и возможное, чтобы таких "отбросов" искоренить из нашего общества", - говорится в описании видео.

Небытов, поблагодарив оперативников управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следователей полиции Киевской области за то, что собрали доказательства для привлечения мужчины к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле: разоблачили 56-летнего извращенца

Подозреваемым в педофилии якобы оказался 56-летний Александр Ктиторчук, у которого заказывали фотосессии звезды отечественного шоубизнеса. По версии правоохранителей, последней его жертвой стала 15-летняя киевлянка. Он говорил ей комплименты, пригласил на фотосессию и склонил к сексу, пишет ТСН. По схожему сценарию мужчина действовал и с другими несовершеннолетними в течение 3 лет. Если его вину признают, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.