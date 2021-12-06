Снегопад в Киеве вывел на дорогу более 300 спецмашин: фото чисток

Фото: facebook.com/kievavtodor

В ночь на 6 декабря в Киеве работали 309 единиц спецтехники для ликвидации последствий снегопада. Начался он с вечера 5 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

В ночную смену привлекали 195 дорожных работников в составе 34 бригад по ручной уборке.

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"Противоголедными средствами, в первую очередь, обрабатывали мосты и путепроводы, подъемы и спуски, брусчатку , тротуары. А бригады по ручной уборке – остановки, узкие тротуары, лестницы подземных и надземных переходов", - говорится в поведении.

По прогнозам синоптиков, в течение всей недели возможны снегопады. Дорожная служба готова к сложным метеоусловиям. Киевавтодор имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесению противогололедных средств, утверждают коммунальщиики.

Первый снег в Киеве в этом году выпал 23 ноября. Из-за непогоды на автомобильных дорогах возникли пробки. Фото заснеженного города – по ссылке.