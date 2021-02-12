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пятница, 12 февраля 2021 00:30

Снегопад будет усиливаться

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Снегопад будет усиливаться
Снегопад усилится. Фото: Обозреватель

В ночь на пятницу и в течение всего дня ожидается усиление снегопада, который закончится к вечеру субботы, а также ожидается сильный ветер и гололедица.

"На ночь прогнозируют усиление осадков. Мощный снег возможен также в течение пятницы. Завершится снегопад вечером субботы. 12 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью значений снег", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах - будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега.

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Напомним, на дорогах 8 областей Украины и в Киеве из-за непогоды ограничено движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

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