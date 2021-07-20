СМИ написали, как Белоцерковец подставил Кличко своими "демонтажами" МАФов

СМИ: "В Киеве стартовал "новый передел рынка уличной торговли". Фото: Блоги "Полтавщини"

В 2015-2016 гг. на демонтаж МАФов в Киеве было освоено 70 млн грн городского бюджета, а мать советника Кличко и депутата Киевсовета от партии УДАР Дмитрия Белоцерковца, который курирует тему МАФов, за это время обзавелась элитной недвижимостью

Об этом идет речь в статье "Доходная война. Как мать Дмитрия Белоцерковца стала миллионершей и при чем тут МАФы", опубликованной изданием "Delo.ua".

Издание отмечает, что в Киеве стартовал "новый передел рынка уличной торговли": "По инициативе советника Кличко и сопредседателя фракции "УДАР" Дмитрия Белоцерковца, в Киевсовете появилась очередная редакция правил размещения в столице малых архитектурных форм (МАФ)".

Именно Белоцерковец, как пишет издание, "является главным лоббистом новых правил размещения в Киеве малых архитектурных форм (МАФ)", в случае принятия которых "львиная доля объектов уличной торговли в столице окажется вне закона".

Авторы статьи напоминают, что Белоцерковец "приехал в столицу после оккупации россиянами Крыма на Toyota Corolla 2008 года выпуска и уже в 2014 году возглавил одну из самых "жирных" в коррупционном смысле структур КГГА — Департамент городского благоустройства и охраны природной среды".

"Но все же главным поприщем его деятельности во всех ипостасях были МАФы. А именно — их снос, заработок на этом, установление контактов с "правильными" сетевиками. То есть теми, кто сдает свои киоски в аренду, получив предварительно преференции от власти. В данном случае — самого Белоцерковца", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что "вместе с интенсивностью ликвидации МАФов росло и благосостояние Белоцерковца. Предприниматели заметили, что он пересел с "убитой" Toyota Corolla на джип Range Rover стоимостью 150 тысяч евро, а также связали с ним строящийся под Киевом особняк".

"Но по документам Белоцерковец вряд ли мог позволить себе такой внедорожник, - говорится в статье. - По декларации 2015 года, его доход составил 74 тыс. 786 грн, накопления наличными — $35 тыс, 37 тыс. евро и 60 тыс. гривен. В 2020 году его финансовое состояние улучшилось, он заработал 1 млн 977 тыс. 375 гривен. Хранил наличными $22 тыс, 29 тыс. евро и 582 тыс. гривен, а также 10 тысяч гривен в банках".

"И все внешне было бы в порядке, если бы не мама депутата. Вернее, ее неожиданные приобретения, совпавшие по времени с периодом активности сына в борьбе с МАФами. В 2016 году Жанна Белоцерковец оказалась собственницей столичной недвижимости на общую сумму порядка 39 миллионов гривен. Она купила квартиру в одном из самых дорогих и элитных районов Киева — Печерском, в ЖК "Французский квартал". Такое жилье оценивали в то время не менее чем в 4,5 миллиона гривен. Также она приобрела дом на Печерских холмах в Царском селе по соседству с земельным участком Петра Порошенко и домом народного депутата Игоря Кононенко. Такое имущество оценили уже в 30 миллионов гривен, а земельный участок — в 4,5 млн грн.", - говорится в статье.

Также издание напоминает, что в октябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили Белоцерковцу о подозрении во внесении в декларацию недостоверных сведений. На тот момент народный депутат не сообщил об объектах недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривен, которые находились в собственности его близких родственников. "В сентябре 2020 года должен был состояться суд, ожидался приговор, но до сих пор этого не произошло. Белоцерковец назвал политической историю с НАБУ и связал это с давлением на Виталия Кличко. Как показывают последние события, мэр столицы действительно испытывает политическое давление благодаря своему советнику по стратегическим вопросам. Только со стороны предпринимателей, которых Белоцерковец довел до белого каления фактом, что вскоре их снова могут ждать очередные "демонтажи" МАФов", - подытожило издание.