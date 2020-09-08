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вторник, 08 сентября 2020 18:51

Смешко с партией "Сила и честь" проходит в Киевсовет

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Смешко с партией &quot;Сила и честь&quot; проходит в Киевсовет

8 политических партий пока преодолевают проходной барьер на выборах в Киевсовет. Среди них УДАР (28,6%), "Европейская солидарность" (14%) и "Слуга народа" (10,7%). С внепарламентских партий одним из лидеров симпатий избирателей в столице является партия "Сила и честь" (5,5%).

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг" по результатам исследования общественно-политических настроений киевлян.

По данным исследования, 37% опрошенных не удовлетворены деятельностью мэра Киева Виталия Кличко. При этом его работу по преодолению коронавируса негативно и крайне негативно оценивают 27% жителей столицы.

69% киевлян намерены принять участие в местных выборах. Среди тех, кто намерен голосовать и определился со своими предпочтениям, наибольшей популярностью пользуются 8 политических партий, которые имеют высокие шансы пройти в Киевсовет.

В тройке лидеров УДАР (28,6%), "Европейская солидарность" (14%) и "Слуга народа" (10,7%). Также в городском совете получат значительное представительство партии "Голос" (6,5%) и "Сила и честь" (5,5%). Причем партия "Сила и честь" в настоящее время является одним из лидеров электоральных симпатий среди внепарламентских политических сил.

Исследование социологической группы "Рейтинг" прошло 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

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08
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