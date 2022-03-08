Слезы, отчаяние и отвага. Фоторепортаж эвакуации из Ирпеня

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8 марта из Ирпеня под Киевом эвакуировали в столицу около 3 тысяч гражданских. Операция продолжается, сообщил заместитель руководителя ГСЧС в области Богдан Данилюк.

По его словам, украинские защитники эвакуируют людей, которые самостоятельно подходят к разрушенному мосту.

Российские оккупанты при этом не соблюдают режим тишины. Из положительного - за день не было еще сообщений о раненых или погибших.

В понедельник, 7 марта, из города удалось вывезти 2 тысячи гражданских. 6 марта на выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи. С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни ВСУ сдерживают наступление. Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – в этих населенных пунктах на юго-западе Киевской области самая плохая ситуация. Вывоз людей из Бучи невозможен из-за огня со стороны российских войск, также там нет связи. Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района. В обращении президент Владимир Зеленский сказал, что войска РФ держат в заложниках жителей населенных пунктов в Киевской области, которые оккупанту удалось временно захватить: "Никакого военного смысла. Просто террор".