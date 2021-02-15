Слетевший в воздух самосвал освободили БТРом

Для освобождения самосвала Renault, который не разминулся с путепроводом и повис на задней оси, вызвали полицейский БТР.

Доставали грузовик и другой спецтехникой, пишет "Магнолия-ТВ".

Фото: "Магнолия-ТВ"

Освобождение грузовика длилось более 1 ч. Движение транспорта на месте автопроисшествия было заблокировано в обе стороны, образовалась пробка.

Водитель не пострадал. Грузовик же претерпел существенных повреждений.

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Упомянутое ДТП произошло в понедельник утром, 15 февраля. В Голосеевском районе Киева на ул. Гринченко самосвал зацепил прицепом путепровод и повис на задней оси. По словам полицейских, грузовик убирала снег, и водитель, вероятно, забыл опустить кузов, тронулся и застрял под путепроводом.