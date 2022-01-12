Следом за Дворцом спорта закрыли еще две станции метро

На месте возможного минирования работают взрывотехники. Фото: УНИАН

В среду, 12 января, еще две станции метро закрыли для входа и выхода пассажиров из-за возможного минирования.

Речь идет о станциях Театральная и пересадочном узле, а также Вокзальной, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Пришел анонимный звонок о минировании", - отметили в сообщении.

Информацию об открытии станций обещают опубликовать сразу после проверки.

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В общем в Киеве проверят четыре станции метро и два пересадочных узла на предмет минирования. Ранее сообщили, что на вход и выход закрыли Площадь Льва Толстого, Дворец спорта и пересадочный узел.