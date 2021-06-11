"Скотство и дискриминация" - Стерненко о vip-вакцинации депутатов и чиновников

Чиновникам в Киеве будут колоть Pfizer мобильные бригады. Фото: УНИАН

В Киеве 14 июня стартует массовая Covid-вакцинация госслужащих. В частности, депутатов, чиновников и судей будут прививать немецкой вакциной Pfizer. Такая категория граждан не будет стоять в очередях. К ним направят мобильные бригады.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

На новость отреагировал общественный деятель Сергей Стерненко. Он считает это дискриминацией и скотством.

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"Почувствуй себя человеком низшего сорта, если ты не чиновник, депутат или не работаешь в суде. Киевсовет не постеснялся дать новость о том, как украинцев дискриминируют при вакцинации от коронавируса", - написал Стерненко в Telegram.

Он утверждает, что обычных киевлян в основном иммунизируют китайской вакциной Coronavac, записавшись у семейного врача, и только при условии, что вакцина есть в определенной больнице.

"Есть еще опция записаться через "Дію", простоять несколько часов в очереди и получить тот же Coronavac. Это скотство, неуважаемый Киевсовет. И дискриминация, о которой вы торжественно сообщили на сайте", - добавил активист.

9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в МВЦ через сервис Helsi.me. Чтобы записаться на Covid-прививку, нужно зайти на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении, которое нужно показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".