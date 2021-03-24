Школьники возвращаются к учебе: когда и в каком формате

С завтрашнего дня, 25 марта, ученики 5-11 классов в Киеве возвращаются к обучению - в дистанционном формате. Ученики младшей школы сядут за парты 29 марта, если эпидситуация не ухудшится.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Ученики младших классов смогут вернуться в школу с понедельника, 29 марта

"Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов", - отметил глава столицы.

Со всеми материалами учителя и родители могут ознакомиться на сайте Департамента образования и науки КГГА в разделе "Дистанционное обучение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко пугает закрытием метро и наземного транспорта

С 18 марта в Киеве на 2 дня раньше начались весенние каникулы для учеников 5-11 классов. Такое решение приняли из-за угрожающей динамики распространения коронавируса.