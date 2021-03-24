Кличко пугает закрытием метро и наземного транспорта

Общественный транспорт Киева угрожают остановить. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Киеве возможно прекращении движения общественного транспорта.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, транспорт курсирует для киевлян, которые обслуживают сферу жизнеобеспечения города. Другие горожане должны ограничить пользование транспортом.

"Толпы в транспорте - это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса. Решение не останавливать общественный транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу людям, которые работают на критически важных предприятиях столицы", - подчеркнул Кличко.

Он призвал киевлян не игнорировать правила карантина, ведь это скажется на работе транспорта.

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"Если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице", - добавил мэр.

Он напомнил, что по правилам красной зоны, все заведения, учреждения и предприятия некритических сфер должны перевести сотрудников на удаленную работу.

"Нам необходимо разорвать цепь заболеваемости. Иначе - медицинская система не справится с таким количеством больных. Если "ляжет" медицинская система, кто будет спасать здоровье и жизни киевлян?", - сказал Кличко.

Напомним, Кабмин делегировал полномочия местной власти красных регионов останавливать работу транспорта. С 22 марта власти городов могут самостоятельно запрещать работу автотранспорта и железных дорог в регионах красной зоны. Наземный транспорт столицы курсирует с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.