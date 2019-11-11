Сколько пьяных водителей останавливают в Киеве: данные поражают

В Киеве ежедневно останавливают 33 пьяных водителя. Фото: Cheline

За прошедшую неделю в Киеве остановили 257 нетрезвых водителей.

Кроме такого количества пьяных водителей, также поражают результаты драгера, ведь с такими показателями людям даже ходить тяжело. Соответствующую статистику на своем телеграмм-канале обнародовала патрульная полиция Киева.

Правоохранители также отметили, что на киевских дорогах с начала года остановили более 1000 нетрезвых водителей.

"Эти цифры просто поражают. В среднем за день в столице патрульные проявляют 33 нетрезвых водителей", - говорится в сообщении.

Максимально допустимый уровень алкоголя для управления транспортным средством составляет 0,2 промилле, однако часто у нарушителей фиксируют значительно большие показатели.

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"С показателями алкоголя, которые часто фиксируют патрульные, человеку трудно ходить, а не то что управлять транспортным средством. Последствия, к которым приводит управления в таком состоянии, всем известны - разбитые машины и травмированые люди. Нередко когда такая езда приводит к и гибели одного из участников ДТП ", - отмечают патрульные.

В городе Боярка под Киевом пьяная женщина за рулем автомобиля Ford протаранила шесть припаркованных машин. Многие автомобили получили серьезные повреждения.