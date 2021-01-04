Сколько пассажиров встретили Новый год в столичном метро

В метро 2021 год встретил 741 пассажир. Фото: УНН

741 пассажир встретил 2021 в киевском метрополитене.

В Facebook об этом написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23:45 31 декабря 2020 до 00:15 1 января 2021 года", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова под балконом, фото с быком: как нардепы встретили Новый год

Метро в новогоднюю ночь работало на 2 часа дольше. На вход закрыли станции Золотые ворота, Крещатик, Майдан Независимости, Почтовая площадь и Контрактовая площадь 31 декабря и 1 января.

В Киеве на Софиевской Борщаговке появился мурал с изображением символа 2021 года. Фото стенописи распространил в Facebook художник Виталий Гидеван.