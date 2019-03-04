Сколько мостов Киева в аварийном состоянии

75 мостов находятся в аварийном состоянии. Фото: YouTube

В Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии.

"Дал указание провести проверку. 75 мостов в передаварийном состоянии, уставшие. Три очень уставших. И, к сожалению, у этих очень уставших мостов и моста Патона, ни разу капитального ремонта не было, как сдали в эксплуатацию", - сообщил мэр Киева Владимир Кличко в эфире "Прямой".

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"Нам до сих пор не отдали в эксплуатацию и не находится на балансе Дарницкий мост. Подольско-Воскресенский мост, который мы строим сейчас. Это мост, который будет соединять правый и левый берег в направлении Троещины. Также в этом году мы снимаем эти ржавые конструкции и сейчас на вантах он будет висеть и очень красиво выглядеть. Работы идут", - добавил он.

Сегодня на мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в столичном автодоре.