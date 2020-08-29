Сколько киевлян заразились коронавирусом за прошедшие сутки

В столице обнаружили 265 новых больных. Фото: pexels.com

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 265 человек. Из них 19 детей.

"6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян", - сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

В столице уже 12984 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

48 пациентов находятся в больницах. Другие на самоизоляции, под контролем врачей.

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За минувшие сутки выздоровели 159 человек. Всего болезнь преодолели 4229 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 50. В Днепровском - 40. В Деснянском районе - 34 случая", - добавил мэр.

Киевское метро могут закрыть, если произойдет взрыв заболеваемости на коронавирус и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.