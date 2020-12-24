Сколько будут работать новогодние локации в Киеве

Фото: Геннадий Минченко, "Укринформ"

Новогодние локации в Киеве будут работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

"В столице нет ограничений по количеству лиц, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе. Однако мы настаиваем на соблюдении дистанции хотя бы в 1 метр и просим гостей избегать скоплений. Конечно, этого сложно добиться, поэтому здесь работает Муниципальная стража, которая при необходимости напоминает людям о соблюдении противоэпидемических мероприятий", - отметил Мондриевский.

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По его словам, в городе созданы все условия для безопасного передвижения между праздничными локациями. Почти на каждом шагу можно увидеть антисептики и напоминание о дистанции и ношение масок. Госпродпотребслужба контролирует соблюдение санитарных норм.

"Мы сделали все возможное, но большая ответственность лежит и на гостях столицы", - подчеркнул Мондриевский.

Риск заразиться коронавирусом на свежем воздухе крайне низок. Поэтому доступ к главной елки страны на Софийской площади в Киеве ограничивать не будут.