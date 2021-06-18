Скандальную улицу на Подоле откроют для автомобилей

В Киеве ул. Петра Сагайдачного на Подоле откроют для проезда автомобилей.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Такое решение приняли из-за ремонта на ул. Андреевской.
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"21 июня Киевавтодор начнет масштабную реконструкцию улицы Андреевской. На время работ движение на ней будет перекрыто. Временный объезд организуют через улицу Сагайдачного", - отметил Мондриевский
Он добавил, что после завершения ремонта на ул. Андреевской, ул. Петра Сагайдачного должны снова закрыть для машин и сделать пешеходной. Также предполагается и ее обновление в рамках подготовки к комплексной реновации территории Подола.
Пешеходная зона на этом участке введена в 2017 году. В мае прошлого года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону. После нескольких судебных заседаний распоряжение, которым внедрили пешеходную зону, возобновили. Ул. Петра Сагайдачного оставили пешеходной.
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