Скандальная шляпа красуется возле столичной школы

Верхушку елки в форме шляпы, которая вызвала немало споров, установили возле Киевской школы экономики на ул. Скворца, 3.

Об этом в Facebook рассказал президент школы Тимофей Милованов.

"Шляпа установлена", - написал он.

Автор: Тимофей Милованов Шляпа теперь красуется возле школы в Киеве

С Софийской площади шляпу убрали в понедельник, 11 января. Там она служила фотозоной. Отныне ее будут сдавать в аренду.

"Для меня она напоминает шляпу в Хогвардсе, которая определяет будущее. Становитесь под нее, и она говорит: будешь политиком, а ты будешь айтишников, а ты - экономистом. Мы поставим это в школу, где запускаем бакалавра с разными специальностями, и хотим это обыграть по-доброму, по-сказочному", - пояснил Милованов в интервью Big Kyiv.

В этом году верхушку главной елки Украины должна украшать сказочная шляпа. Она символизировала сказку и была словно оберегом для лесных зверей. После появления шляпы на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот. В результате скандала шляпу демонтировали и заменили на рождественскую звезду. Занять верхушку как аксессуар для декора уже попросили несколько организаций.