Скандальная блогерша, которая любит Россию, обратилась к Минобороны детским стихотворением

Таисия Маламан из Киева записала видеообращение к Минобороны украинском. Фото: скриншот с видео

Блогера из Киева Таисия Маламан, которая выражала любовь России, записала видео на украинском, в котором рассказала детское стихотворение.

Ролик разместила на своей странице в Facebook, подписав "ответ на контрольный вопрос Министерства обороны Украины".

"Для меня понятие выбора не стояло и стоять не будет априори. Я - маленькая украинка, надо всем это знать. Украинец мой папа, украинка - мать. Когда я впервые сказала это стихотворение в саду, стоя на сцене, я очень волновалась. С того момента прошло много времени, но ничего не изменилось. Я- украинка и я горжусь этим ", - сказала блогерша.

Ранее Минобороны отреагировало на заявления Маламан обратиться в ведомство с жалобой на офицера ВСУ Анатолия Штефана и с требованием официальных извинений от него.

"Минобороны с нетерпением ждет анонсированной жалобы гражданки на офицера Анатолий Штефан. Вопрос будет на особом контроле. Контрольный вопрос будет особенным: Украина или россия", - написали в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева женщины пели гимн России: завязалась драка

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенного в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости. Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом". Вскоре блогершу внесли в базу "Миротворец", а 3 компании заявили о прекращении сотрудничества с ней.