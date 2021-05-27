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четверг, 27 мая 2021 09:47

Скандал в клинике: ребенку вырвали одновременно 12 зубов без согласия матери

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Скандал в клинике: ребенку вырвали одновременно 12 зубов без согласия матери
Если клиника не признает вину, родные будут подавать заявление в суд. Фото: pixabay.com

В городе Ирпени Киевской области в частной стоматологии 9-летней Нике вырвали 12 молочных зубов будто бы без согласия ее матери.

Об этом рассказала сама женщина, пишет ТСН.

По словам Надежды, у ребенка начал болеть один зуб. Его обещали удалить безболезненно и под общим наркозом, а также посоветовали вырвать еще два.

Мать девочки поставила подпись на договоре, где графа о количестве зубов якобы не была заполнена.

Когда девочке проводили операцию, Надежде предложили удалить абсолютно все молочные зубы, на что она не дала разрешения и позвонила, чтобы проконсультироваться с другим врачом. Когда вернулась - попросила остановить операцию. Однако было уже поздно. Впоследствии ей выдали чек на 13 тыс. грн.

В клинике отвергают обвинения. Мол, мать знала об удалении 12 зубов, а операция не является сложной и травматической. По версии врачей, зубы были с кариесом и со временем они все равно бы мешали росту постоянных.

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В другой клинике врачи говорят, что без удаленных зубов у девочки могут не вырасти постоянные.

"Зубки не знают, куда лезть. Они лезут туда, где испытывают давление. И если там давления уже нет - они будут лезть куда угодно", - пояснил стоматолог.

Врачи посоветовали женщине временно установить протезы ребенку. Параллельно семья наняла адвоката.

"Мы подготовили официальное письмо-претензию в стоматологическую клинику. Они предоставили ответ, где указали, что правы. Сейчас мы подготовили жалобу в Министерство здравоохранения, для того, чтобы инициировать клинико-экспертную комиссию, которая будет определять характер нарушений и допущенных ошибок", - рассказал адвокат, специалист по медицинскому праву Кирилл Тарковский.

В Киеве полицейские объявили подозрение стоматологу. После визита к нему умерла пациентка. Врач ввел ей анестезию, после чего пациентке стало плохо. Мужчина не предоставил женщине необходимую помощь.

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