Скандал под Киевом: на море отправили детей чиновников вместо льготников

В спортивно-оздоровительный лагерь у моря в Очакове поехали дети работников поселкового совета. Это вызвало волну возмущения. Поехать по спискам должны были дети-льготники. Фото: УНИАН

В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области вспыхнул скандал. На отдых в лагерь у моря в Очакове Николаевской области отправили детей работников поселкового совета вместо детей-льготников.

Список из 70 детей, которые должны были поехать на отдых, выложил в сеть один из местных депутатов, пишет ТСН.

"Много поехало детей старост сельских советов", - рассказал Василий, сын которого был в списке.

После скандала этот вопрос начали рассматривать на сессии поселкового совета, но заседание прервали крики и драка под зданием.

Люди, которые называли себя ветеранами АТО, поспорили и подрались. Использовали даже газовые баллончики.

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Заседание все же возобновили. Руководителя службы по делам детей и бухгалтера, которая закупила путевки, уволили.

"Перечень уехавших формировали по заявкам, которые льготники подавали задолго до этого. Кроме того, говорит, (уволенная руководитель по делам детей. - Gazeta.ua) рассылала информацию по учебным заведениям. Но почему-то дошла она не до всех" , - рассказали в сюжете.

Отмечается, что дети работников поселкового совета якобы тоже имели льготы и стояли на учете в диспансере. Но их родители стоимость путевок возместят. Детей, которые на этот раз на море не поехали, обещают не оставить без отдыха. Кто именно поедет - будет отбирать комиссия из пяти человек.

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