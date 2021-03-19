Ситуацию с Covid-19 в Киеве приближается к критической - врач

 
Ексклюзивы
1/5
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 486
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 108
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 477
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 702
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2826
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 306
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1467
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4401
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
5
6
19
4
Столичные улицы зачистили от опасных АЗС - фото до и после
Столичные улицы зачистили от опасных АЗС - фото до и после
Частная лаборатория торговала Сovid-справками
Частная лаборатория торговала Сovid-справками
Водитель Volvo врезался в фуру на светофоре: кадры рокового столкновения
Водитель Volvo врезался в фуру на светофоре: кадры рокового столкновения
У старій друкарні відкрили унікальний музей
У старій друкарні відкрили унікальний музей
На Троещине началась массовая зачистка МАФов
На Троещине началась массовая зачистка МАФов
Видео
Все видео
7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)
7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)
В Киеве подбросили младенца
В Киеве подбросили младенца
Парочка "путешествовала" на льдине ради селфи
Парочка "путешествовала" на льдине ради селфи
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Взрыв в Боярке: показали видео с места происшествия
Интервью
1/5
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 486
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 702
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 522
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 972
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2853
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 108
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
пятница, 19 марта 2021 02:00

Ситуацию с Covid-19 в Киеве приближается к критической - врач

  Комментировать
Ситуацию с Covid-19 в Киеве приближается к критической - врач
Больницы Киева перегружены пациентами с коронавирусом. Фото: Reuters

Больницы Киева переполнены пациентами с коронавирусом, койко-мест в медучреждениях катастрофически не хватает.

"Есть потенциально резервные места. КГГА, Департамент здравоохранения увеличили количество коек "ковидных", но они не все на сегодня реально запущены. Больницы "Укрзализныци", которые определены для оказания помощи пациентам с Covid-19, на сегодня нет ни одного пациента. Не решены вопросы финансирования этих заведений, поскольку поскольку это ведомственные заведения", - заявил эксперт Минздрава, врач отделения интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 17 Сергей Дубров в эфире программы "Право на владу".

Дубров добавил, что на сегодня ситуация с Covid-19 в Киеве приближается к критической.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев вводит строгий карантин

По его словам, чтобы предотвратить это, следует срочно принять решения, которые позволят госпитализировать пациентов в больницах ведомств, в учреждения Национальной академии медицинских наук, где можно быстро и качественно организовать медицинскую помощь.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 425.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1504076 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 18 марта.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1092, Житомирской - 1398, Львовской - 1092, Одесской - 997 и Хмельницкой - 800 - областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ситуацию с Covid-19 в Киеве приближается к критической - врач». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 14112
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 13644
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 13527
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12825
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 9927
Новости Киева
Покер-клуб в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - в Институте нацпамяти назвали виноватых в его появлении
Покер-клуб в Доме профсоюзов, где погибали майдановцы - в Институте нацпамяти назвали виноватых в его появлении
 Просмотров: 378
7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)
7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)
 Просмотров: 1251
Парковочное мошенничество: водителям на онлайн-карте показали нелегальные стоянки
Парковочное мошенничество: водителям на онлайн-карте показали нелегальные стоянки Просмотров: 144
В полиции годами платили зарплату фейковым работникам - убытки огромные
В полиции годами платили зарплату фейковым работникам - убытки огромные Просмотров: 711
Столичные улицы зачистили от опасных АЗС - фото до и после
Столичные улицы зачистили от опасных АЗС - фото до и после
3
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
5
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 6671
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть