Ситуацию с Covid-19 в Киеве приближается к критической - врач

Больницы Киева перегружены пациентами с коронавирусом. Фото: Reuters

Больницы Киева переполнены пациентами с коронавирусом, койко-мест в медучреждениях катастрофически не хватает.

"Есть потенциально резервные места. КГГА, Департамент здравоохранения увеличили количество коек "ковидных", но они не все на сегодня реально запущены. Больницы "Укрзализныци", которые определены для оказания помощи пациентам с Covid-19, на сегодня нет ни одного пациента. Не решены вопросы финансирования этих заведений, поскольку поскольку это ведомственные заведения", - заявил эксперт Минздрава, врач отделения интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 17 Сергей Дубров в эфире программы "Право на владу".

Дубров добавил, что на сегодня ситуация с Covid-19 в Киеве приближается к критической.

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По его словам, чтобы предотвратить это, следует срочно принять решения, которые позволят госпитализировать пациентов в больницах ведомств, в учреждения Национальной академии медицинских наук, где можно быстро и качественно организовать медицинскую помощь.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 425. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1504076 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 18 марта. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1092, Житомирской - 1398, Львовской - 1092, Одесской - 997 и Хмельницкой - 800 - областях.