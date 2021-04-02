"Ситуация приближается к критической" - Кличко о коронавирусе в Киеве

Киев 5 апреля идет на жесткий карантин. Фото: Олександр Прилепа, УНІАН

Ситуация с коронавирусом в Киеве приближается к критической. Но город делает все возможное, чтобы ее стабилизировать.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Ситуация приближается к критической, и мы ни в коем случае не хотим довести до критической черты. Критическая черта может означать коллапс медицинской системы. Что означает коллапс медицинской системы? Человек заболел и ему нужна помощь, он звонит, а врачи говорят: "Простите, пожалуйста, мы не можем вам оказать помощь: у нас отсутствуют кровати, оборудование, врачи", - сказал Кличко в эфире "Радио Свобода".

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Он добавил, что в городе увеличивают количество мест в больницах для Covid-пациентов и оборудования.

"Сейчас переоборудуем различные отделения, которые никогда не были инфекционными, но мы переоборудуем очень быстро, и количество коек в стационарных медучреждениях Киева - 6200", - сообщил Кличко.

По его словам, в столичных больницах находятся около 4,5 тыс. больных Covid-19, почти 3,5 тыс. - нуждаются в искусственной вентиляции легких или кислородной поддержке.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил Виталий Кличко 31 марта. По его словам, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие "врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений".