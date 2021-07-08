Схемы на десятки миллионов: сообщили причины обысков в Киевавтодоре

Служба безопасности Украины провела обыски в коммунальной корпорации Киевавтодор. Правоохранители расследуют многомиллионные схемы.

Злоупотребление обнаружили в закупках всесезонной техники для содержания дорог, сообщили в пресс-службе СБУ.

Бюджетные средства разворовывали должностные лица Киевавтодора. Компания заключила договоры с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора - поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн.

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Следователи уверены, что покупали технику по завышенным ценам. В рамках этой закупки коммунальная корпорация нанесла столичному бюджету более 20 млн убытков.

Финансовую документацию, электронные носители информации изъяли. Следствие проводят совместно с ГБР и под руководством Офиса генерального прокурора

Следователи ГБР и СБУ повторно пришли с обысками в Киевавтодор и Департамент транспортной инфраструктуры утром 8 июля. Подозревают в хищении государственных средств. По информации правоохранителей, схемы касаются закупки техники на летний и зимний период, в том числе машин для внесения жидких хлоридов.

Серия повторных обысков в помещениях КГГА продолжается. Работников учреждений подозревают в коррупции о выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен.