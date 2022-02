Сергей Притула собирает волонтерский координационный штаб для помощи защитникам Киева

Фото: ВВС

Волонтер Сергей Притула открывает координационный штаб для помощи защитникам Киева. Тот будет работать в районе метро Золотые Ворота.

Об этом заявил на своей странице Facebook

"Друзья, срочное обращение для защитников и жителей Киева. Я открываю волонтерский координационный штаб для помощи защитникам нашего города".

Он будет работать в центре, в районе метро Золотые Ворота. Сейчас нужны контакты водителей, которые готовы забирать и развозить помощь по подразделениям. У нас машины есть, но надо, конечно, еще. Нужны каски, бронежилеты, кровоостанавливающие, жгуты, турникеты.

Также нужны медикаменты, рации, сигареты и быстрые перекусы - сникерсы и т.д. Если кто-то готов что-нибудь передать из этого перечня – звоните по телефону на горячую линию: +380731672646. Если вы защитники Киева и вам что-нибудь нужно – звоните на горячую линию.

Патреон https://www.patreon.com/prytula

БУ Благотворительный фонд Сергея Притулы

ЕГРПОУ 43720363

Гривна UA 47 305299 00000 26005026707459

Доллар RU 90 305299 00000 26001026709343

ЕВРО RU 87 305299 00000 26009016707067

Назначение платежа "Благотворительная помощь"

Гривны

Пополнение карты:

5168742063537207

ПОЛУЧАТЕЛЬ : ПРИТУЛА С.Д.

СЧЕТ: 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО КБ "ПРИВАТБАНК", КИЕВ, УКРАИНА

ЕГРПОУ получателя : 2975800618

Для получения SWIFT в US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank's account with Correspondent bank: 0011000080

Для получения SWIFT в евро (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

SWIFT CODE: PBANUA2X

Корреспондент: Коммерсбанк AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank's account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

Франция предоставит Украине экономическую помощь и военную технику. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.