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пятница, 25 февраля 2022 16:18

Сергей Притула собирает волонтерский координационный штаб для помощи защитникам Киева

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Сергей Притула собирает волонтерский координационный штаб для помощи защитникам Киева
Фото: ВВС

Волонтер Сергей Притула открывает координационный штаб для помощи защитникам Киева. Тот будет работать в районе метро Золотые Ворота.

Об этом заявил на своей странице Facebook

"Друзья, срочное обращение для защитников и жителей Киева. Я открываю волонтерский координационный штаб для помощи защитникам нашего города".
Он будет работать в центре, в районе метро Золотые Ворота. Сейчас нужны контакты водителей, которые готовы забирать и развозить помощь по подразделениям. У нас машины есть, но надо, конечно, еще. Нужны каски, бронежилеты, кровоостанавливающие, жгуты, турникеты.

Также нужны медикаменты, рации, сигареты и быстрые перекусы - сникерсы и т.д. Если кто-то готов что-нибудь передать из этого перечня – звоните по телефону на горячую линию: +380731672646. Если вы защитники Киева и вам что-нибудь нужно – звоните на горячую линию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На спецсчет поддержки ВСУ за сутки поступило около $10 млн.

Патреон https://www.patreon.com/prytula
БУ Благотворительный фонд Сергея Притулы
ЕГРПОУ 43720363
Гривна UA 47 305299 00000 26005026707459
Доллар RU 90 305299 00000 26001026709343
ЕВРО RU 87 305299 00000 26009016707067
Назначение платежа "Благотворительная помощь"
Гривны
Пополнение карты:
5168742063537207
ПОЛУЧАТЕЛЬ : ПРИТУЛА С.Д.
СЧЕТ: 26200681993072
IBAN : UA843052990000026200681993072
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО КБ "ПРИВАТБАНК", КИЕВ, УКРАИНА
ЕГРПОУ получателя : 2975800618
Для получения SWIFT в US dollars (USD)
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
IBAN: UA673052990000026200681955548
ACCOUNT: 5168742060489527
Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН
SWIFT CODE: PBANUA2X
Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33
Beneficiary bank's account with Correspondent bank: 0011000080
Для получения SWIFT в евро (EUR)
BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY
BAN: UA603052990000026202681911665
ACCOUNT: 5168742060489444
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН
SWIFT CODE: PBANUA2X
Корреспондент: Коммерсбанк AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary bank's account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

Франция предоставит Украине экономическую помощь и военную технику. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

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