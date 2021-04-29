Сделали глупость - эксминистр о выходе Киева из локдауна

Ослабление карантина в Киеве спровоцирует новую вспышку болезни. Фото: pixabay.com

Решение завершить локдаун в Киеве перед майскими праздниками приведет к новой вспышке коронавируса. Однако оно имеет логику.

Об этом Gazeta.ua рассказал экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

"С точки зрения медицины ослабление карантина в Киеве перед Пасхой - это глупость. Вирус никуда не делся, массовые скопления приведут к новому обострению заболеваемости. С политической и электоральной точки зрения - это целесообразное решение. Люди находятся в депрессивном состоянии, а любые публичные выходы, массовые мероприятия добавляют бодрости и энергии. Пасха - это большой праздник, особенный для нашего народа. Если сотрудники МВД начнут наказывать за нарушение карантинных ограничений, то наткнутся на массовое возмущение".

Обострение коронавируса следует ожидать через несколько недель после Пасхи, но оно будет незначительным.

"Британский штамм уже оккупировал страну. Пока не появились новые, значительных осложнений с пандемией не будет. Хорошо, что медицинская система не рухнула во время весенней волны. Держалась на пределе. Здесь карантин как раз помог растянуть ее во времени и дать медикам возможность справиться. В больницах постепенно увеличивается количество свободных коек с кислородом, поэтому новое обострение медики осилят без проблем", - сказал Мусий.

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Украинцам в условиях карантина придется жить еще год.

"Жара, солнечный свет на ход пандемии не повлияет. Будем продолжать болеть. Надо убеждать людей, что в большей степени все зависит от их ответственности. Карантин не имеет силы. За год уже увидели, что украинцы им пренебрегают, а правоохранители почти за этим не следят. Главное усвоить основные правила, которые не стоят усилий, но уберегут от инфицирования: носить маски должным образом, соблюдать безопасную дистанцию, дезинфицировать руки, избегать скоплений людей".

С 1 мая в Киеве ослабляют строгий карантин. Весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. С 5 мая восстанавливается обычное обучение в школах, вузах и детских садах. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.